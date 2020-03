LeBron James is teruggekomen op zijn mening en is toch bereid om NBA-wedstrijden zonder toeschouwers te spelen vanwege het coronavirus. De vedette van Los Angeles Lakers zei onlangs nog dat hij zou weigeren in actie te komen als een dergelijk besluit zou worden genomen.

Net als in veel andere landen is het COVID-19-virus onderwerp van gesprek in de Verenigde Staten, al zijn er nog geen ingrijpende besluiten genomen in de topcompetities NBA, MLS, NHL en MLB.

"Toen ik voor het eerst naar het eventueel spelen zonder fans gevraagd werd, had ik niet in de gaten dat het echt een thema was. Natuurlijk zou ik heel teleurgesteld als we zonder fans moeten spelen, want daar doe ik het voor", aldus de 35-jarige James tegen ESPN.

"Aan de andere kant moet je luisteren naar de mensen die de situatie goed in te gaten houden. Als zij het gevoel hebben dat het in het belang van de veiligheid van de spelers en de competitie is, dan zullen we ernaar luisteren."

Tot dusver is in de grote Amerikaanse sporten alleen besloten om geen media meer toe te laten in kleedkamers en andere stadionfaciliteiten. Publiek is overal nog gewoon welkom.

Het reguliere NBA-seizoen duurt tot en met 15 april. De play-offs, waarvan Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics en de Lakers inmiddels zeker zijn, beginnen drie dagen later.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.