Topoverleg op dinsdag bij IOC en Eredivisie

Ryan Babel spreekt op Twitter zijn steun uit over Fatih Terim, de trainer van Galatasaray die sinds gisteren in het ziekenhuis ligt. "Ik wens Fatih Terim en iedereen die door dit virus is getroffen zo snel mogelijk een goede gezondheid. Ik bid voor jullie", schrijft de aanvaller van Ajax in het Turks.