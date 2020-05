Supporters Cambuur veroorzaken 'file' in en rond stadion

🔥 Lifegoal! 🔥 super vet en super blij ben ik dat we al even in onze achtertuin kunnen trainen! 😁 Het bad is “maar” 4m lang maar ik kan wel 58sec/100m gaan door middel van superstroming. Mega vet. Nu kan ik gewoon serieus gaan trainen in m’n achtertuin! 💪🏽🤩 En ook lekker plonzen tijdens een warme lentedag 😎😉 (voor info Check www.swimm.nl) #startyourimpossible #waterinstinct #SWIMM