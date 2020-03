Ronaldo laat hotels niet ombouwen tot ziekenhuizen

Coronavirus ·

Garay test als eerste speler in La Liga positief op corona

De eerste speler in La Liga met het conavirus is een feit. De 33-jarige Valencia-verdediger Ezequiel Garay, ploeggenoot van Oranje-keeper Jasper Cillessen, laat weten dat hij positief getest is. "Ik voel me heel goed en moet nu luisteren naar de gezondheidsautoriteiten. Voorlopig blijf ik geïsoleerd."