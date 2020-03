Formule 1-teams gaan Britse overheid helpen

Sean Payton, coach van NFL-club New Orleans Saints, is positief getest op het COVID-19-virus. Dat bevestigt hij zelf aan de Amerikaanse sportzender ESPN. Hij brengt het nieuws zelf naar buiten om anderen te waarschuwen. "Jonge mensen denken dat ze hier makkelijk doorheen kunnen komen, maar zij kunnen het virus overdragen naar mensen die er niet goed tegen kunnen. Het is dus belangrijk dat we allemaal doen wat we kunnen." Payton is de eerste bekende naam uit de NFL-wereld die besmet is geraakt. Hij heeft slechts milde klachten.