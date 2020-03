De Indonesische regering is van plan om een bid in te dienen voor de Olympische Spelen van 2032. Dat idee is ambitieus, want de Spelen moeten georganiseerd worden in een stad die nog gebouwd moet worden.

President Joko Widodo (foto) onthulde in augustus vorig jaar al een plan voor een nieuwe hoofdstad van Indonesië. De milieuvriendelijke stad moet de huidige hoofdstad Jakarta, die langzaam in zee zakt en zwaar vervuild is, vervangen.

De kosten van het plan voor de nieuwe stad, waarvan de naam nog niet bekend is, zijn beraamd op ongeveer dertig miljard euro. Widodo (foto) is in gesprek met bedrijven en investeerders.

Mocht het daadwerkelijk tot een bid komen, dan wordt Indonesië mogelijk een concurrent van ons land. Vorige maand werd bekend dat oud-atleten en verschillende bedrijven onderzoeken of het mogelijk is om de Olympische Spelen in 2032 naar Nederland te halen. Ook Noord- en Zuid-Korea zijn geïnteresseerd. Zij willen de Spelen gezamenlijk organiseren in 2032.

In 2025 bekend waar Spelen 2032 gehouden worden

Het internationaal olympisch comité (IOC) zal de organisator voor de Spelen van 2032 over vijf jaar bekendmaken. Vooralsnog zijn er geen bids ingediend. De komende drie Spelen zijn achtereenvolgens in Tokio, Parijs en Los Angeles.

In aanloop naar het evenement van komende zomer in Tokio speelt het coronavirus een grote rol, al heeft IOC-voorzitter Thomas Bach tot nu toe benadrukt dat de Spelen gewoon doorgaan.