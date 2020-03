De internationale judobond heeft maandagavond alle grote judotoernooien tot en met eind april afgelast vanwege het coronavirus. Dat betekent onder meer dat de prestigieuze Grand Slam in het Russische Jekaterinenburg niet doorgaat. Het tennistoernooi in Miami kan vooralsnog wel gewoon gehouden worden.

De internationale judobond vindt het door de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus niet meer verantwoord om toernooien te organiseren. "Om de judofamilie te beschermen, nemen we de drastische maatregel om alle wedstrijden tot en met 30 april te annuleren die meetellen voor de olympische kwalificatie", schrijft de bond in een verklaring.

Naast de Grand Slam in Jekaterinenburg (15-17 maart) zullen de Grands Prix in Tbilisi (27-29 maart) en Antalya (3-5 april) niet doorgaan. Vooral de prestigieuze Grand Slam in Rusland is van belang, omdat daar veel punten voor de olympische ranking te verdienen zijn.

"Helaas is deze situatie op meerdere manieren gevaarlijk en vervelend", aldus de judobond. "Het is van het grootste belang om de judofamilie veilig te houden in deze moeilijke tijden, maar ook om alle judoka's een eerlijke kans te geven om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen."

Vooralsnog lijkt het EK judo wel gewoon door te kunnen gaan. Dat toernooi wordt van 1 tot en met 3 mei in Praag gehouden. Een week later staat in het Azerbeidzjaanse Bakoe een Grand Slam op het programma.

Henk Grol won onlangs nog de Grand Slam in Parijs. (Foto: Pro Shots)

Tennistoernooi in Miami lijkt gewoon door te gaan

Het tennistoernooi in Miami lijkt vooralsnog wel gewoon door te kunnen gaan. Het prestigieuze toernooi van Indian Wells werd eerder op maandag nog afgelast, omdat er in het nabij gelegen Coachella Valley iemand is besmet met het COVID-19-virus.

"De Miami Open gaat gewoon door zoals gepland", schrijft de organisatie in een korte verklaring op Twitter. "De gezondheid van iedereen blijft onze topprioriteit en dus houden we de situatie rondom het COVID-19-virus nauwlettend in de gaten."

Het hardcourttoernooi in Miami wordt van 23 maart tot en met 5 april gehouden. Roger Federer, die de komende tijd uit de roulatie is door een knieblessure, won vorig jaar bij de mannen en Ashleigh Barty is titelverdedigster bij de vrouwen. Kiki Bertens strandde in de achtste finales na een nederlaag tegen Barty.