De handballers nemen het in juni in de play-offs voor het WK 2021 op tegen Oostenrijk, zo heeft de loting maandag uitgewezen. Nederland kan zich voor het eerst sinds 1961 voor het WK plaatsen.

Het eerste duel van het tweeluik wordt tussen 5 en 7 juni in Oostenrijk gespeeld. De return staat tussen 9 en 11 juni op het programma en vindt in Nederland plaats. De winnaar over twee wedstrijden plaatst zich voor het WK.

Nederland en Oostenrijk kwamen elkaar in oktober 2019 nog tegen in een oefenwedstrijd en toen wonnen de Oostenrijkers nipt met 32-30. De laatste officiële ontmoeting tussen de twee landen dateert van juni 2010; zowel Oostenrijk als Nederland won toen een wedstrijd in de play-off voor het WK.

De Nederlandse handballers deden begin dit jaar voor het eerst in de historie mee aan het EK, maar werden uitgeschakeld in de eerste groepsfase. Bij de eerste en tot dusver enige WK-deelname in 1961 eindigde Oranje als elfde.

In tegenstelling tot de mannen behoren de Nederlandse vrouwen al jaren tot de wereldtop. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade werd afgelopen zomer voor de eerste keer in de historie wereldkampioen.

Het WK handbal voor mannen wordt van 15 tot en met 31 januari 2021 in Egypte gehouden. Denemarken is de regerend wereldkampioen.