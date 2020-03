De wedstrijden van de Nederlandse hockeyploegen tegen Nieuw-Zeeland in de Pro League gaan deze maand niet door. De Nieuw-Zeelandse bond wil niet naar Europa afreizen vanwege de uitbraak van het coronavirus, waarop de internationale hockeyfederatie maandag besloot de duels met Nederland uit te stellen.

De Nederlandse hockeyers zouden op 20 en 22 maart in Rotterdam tegen Nieuw-Zeeland spelen en de wedstrijden van de vrouwen stonden op 19 en 22 maart gepland. Het is nog niet bekend wanneer de duels worden ingehaald.

Het COVID-19-virus is wereldwijd uitgebroken, maar heerst vooral in Europa. Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Zwitserland staan in de top tien van landen met de meeste besmettingen wereldwijd. In Nederland zijn op dit moment 317 mensen besmet met het virus.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus besloot de Australische hockeybond onlangs ook al niet naar Europa af te reizen. Nederland zou op 26, 27 en 29 maart in Den Bosch tegen Australië spelen (mannen en vrouwen). Die wedstrijden zijn officieel niet uitgesteld, maar on hold gezet.

"We waren voorbereid op een eventuele afzegging van Nieuw-Zeeland", zegt directeur Erik Gerritsen van de Nederlandse hockeybond. "Het is vervelend dat de wedstrijden niet doorgaan. Onze nationale teams zijn in voorbereiding op de Olympische Spelen en deze voorbereiding dreigt nu een flinke knauw te krijgen."