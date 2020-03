LeBron James heeft Los Angeles Lakers in de nacht van zondag op maandag aan een overwinning op concurrent en stadgenoot Los Angeles Clippers geholpen in de NBA. De Lakers waren met 112-103 te sterk.

Sterspeler James kwam in het STAPLES Center tot 28 punten, zeven rebounds en negen assists. Samen met Anthony Davis (dertig punten, acht rebounds, twee assists) was hij het waardevolst voor zijn ploeg.

In de nacht van vrijdag op zaterdag had James de Lakers - in een wedstrijd die in de Verenigde Staten de 'Clash of the Titans' werd genoemd - al langs het Milwaukee Bucks van sterspeler Giannis Antetokounmpo geleid (113-103).

De Lakers zijn mede dankzij de twee overwinningen aan een sterk NBA-seizoen bezig. De club van de 35-jarige James gaat met 49 zeges en 13 nederlagen aan de leiding in de Western Conference en is al zeker van de play-offs.

De zeven andere andere play-offtickets in het westen zijn nog te vergeven. In de Eastern Conference hebben titelverdediger Toronto Raptors en Milwaukee Bucks zich al geplaatst voor de finalefase van het seizoen.

Het reguliere seizoen duurt nog tot en met 15 april. De play-offs beginnen drie dagen later en eindigen in juni met de finale.