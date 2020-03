Handbalster Laura van der Heijden vervolgt haar carrière na dit seizoen in Hongarije. De Oranje-international tekende een contract voor twee jaar bij Siófok KC.

"Ik kan verheugd aankondigen dat ik de komende twee seizoenen voor Siófok zal spelen", schrijft Van der Heijden op Instagram. "Ik kijk ernaar uit. Maar eerst wil ik het seizoen goed afmaken bij Bietigheim."

Met het Duitse BBM Bietigheim strijdt de 29-jarige opbouwspeelster nu nog om de landstitel. Momenteel bezet de ploeg de tweede plaats in de Bundesliga, achter Borussia Dortmund.

Van der Heijden, die deel uitmaakte van de Nederlandse ploeg die eind vorig jaar wereldkampioen werd, is de tweede Oranje-international die van Bietigheim naar Hongarije verkast. Eerder deze week verruilde Angela Malestein de Duitse ploeg voor de Hongaarse topclub Ferencváros.

Oranje-aanvoerster Danick Snelder is al actief in Hongarije. Zij maakt komend seizoen de overstap van Siófok, dat momenteel tweede staat in de competitie, naar Ferencváros.