Joost Luiten is zondag net buiten de top twintig geëindigd bij de Qatar Masters. Nederlands beste golfer kende een redelijke slotdag en klom daarmee enkele plaatsen.

De 34-jarige Luiten was het toernooi in Doha nog goed begonnen. Na twee dagen stond hij in de top, maar hij verspeelde zijn kansen zaterdag met een slechte ronde van 75 slagen.

Op de slotdag ging Luiten rond in 69 slagen, 2 onder par. Hij noteerde één bogey, maar zette daar drie birdies tegenover. Met vier anderen eindigde hij op de 21e plaats.

Lars van Meijel, de tweede Nederlander die de cut haalde bij het toernooi op de Europese Tour, zat daar niet ver achter. Hij sloot af met 71 slagen en eindigde als gedeeld 28e. Eerder zat het toernooi er voor Darius van Driel na twee rondes op.

Luiten neemt nu een week rust en doet daarna als enige Nederlander mee aan de Hero India Open in het Indiase Delhi, al staat achter het toernooi een klein vraagteken vanwege het coronavirus.