Arno Kamminga heeft zondag in Antwerpen opnieuw van zich doen spreken. De Katwijker scherpte zaterdag al het Nederlands record op de 100 meter schoolslag aan en klokte ditmaal een nieuwe nationale toptijd op de 200 meter schoolslag.

De 24-jarige Kamminga tikte bij de Diamond Speedo Race in de series van de 200 meter schoolslag aan in 2.07,54 en ging daar in de finale nog eens overheen: 2.07,18. Het record stond op 2.07,96, in oktober 2019 door hemzelf gevestigd in Boedapest.

"Ik besef het nog niet helemaal. Ik wilde al een tijdje sneller en dat kwam er dit weekeinde heel goed uit. Het maakt me hongerig, want het is echt een heel goede tijd", zei de euforische Kamminga in een eerste reactie.

Op zaterdag stelde Kamminga het Nederlands record op de 100 school al bij van 58,61 naar 58,43. Wereldwijd waren slechts twee zwemmers ooit sneller: wereldrecordhouder Adam Peaty en de Wit-Rus Ilya Shymanovich.

Zijn topvorm is voor Kamminga goed nieuws in aanloop naar de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, waar hij op de 100 en 200 meter schoolslag om de medailles hoopt mee te doen.

De Nederlander heeft op zowel de korte- als langebaan ook op de 50 meter schoolslag het Nederlands record in handen, maar dat is geen olympisch nummer.