Jeffrey Herlings heeft zondag de Grand Prix van Valkenswaard in de MXGP-klasse op zijn naam geschreven. De Nederlandse motorcrosser won de tweede manche en dat was genoeg om Tim Gajser af te troeven.

Herlings, die de zege in de eerste manche aan Gajser moest laten, pakte in de tweede race direct de leiding. Gajser deed enkele verwoede pogingen om het gat met de 25-jarige KTM-coureur te dichten, maar de twee jaar jongere Sloveen kwam in de slotfase ten val.

De marge met zijn andere achtervolgers was groot genoeg voor Herlings om in de laatste ronde onbedreigd naar de overwinning te rijden. Gajser kwam uiteindelijk op 22 seconden van Herlings over de streep in Valkenswaard, gevolgd door Arminas Jasikonis.

In de eerste manche maakte Gajser juist nog het verschil door ruim 21 seconden eerder de finishlijn te passeren dan nummer twee Herlings. Ook in die race werd de derde plek opgeëist door de Litouwer Jasikonis.

Herlings aan de leiding in klassement

Door zijn zege in Valkenswaard is Herlings nog altijd ongeslagen dit seizoen. De wereldkampioen van 2018 won vorige week in Groot-Brittannië de eerste Grand Prix van dit jaar in de MXGP-klasse en gaat dan ook aan de leiding in het algemeen klassement.

Herlings staat eerste met 94 punten, gevolgd door Gajser (85) en Antonio Cairoli (68). Met Glenn Coldenhoff, die in Valkenswaard negende en zevende werd, staat er nog een Nederlander in de top tien. Coldenhoff bezet de zesde positie met 56 punten.

De volgende Grand Prix wordt over twee weken in Argentinië gehouden. Daarna staan er nog negentien races op het programma in de MXGP-klasse. Gajser is de regerend wereldkampioen.