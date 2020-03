Jeffrey Herlings is er zondag bij de MXGP in Valkenswaard niet in geslaagd de eerste manche te winnen. De Nederlandse motorcrosser moest de ongenaakbare Tim Gajser voor zich dulden in Noord-Brabant.

Gajser pakte al snel de leiding in Valkenswaard en koesterde na acht ronden een comfortabele marge van elf seconden op Herlings. De wereldkampioen van 2018 kwam niet dichterbij en finishte uiteindelijk op ruim 21 seconden van de 23-jarige Sloveen.

Op ruime afstand van Herlings eiste de Litouwer Arminas Jasikonis de derde plek op. De Nederlander Glenn Coldenhoff nam beslag op de negende positie, terwijl wereldtopper Antonio Cairoli zich met de zevende plek tevreden moest stellen.

De Grand Prix in Valkenswaard is de tweede race van het MXGP-seizoen. Herlings won vorige week in Groot-Brittannië de eerste Grand Prix (zege in eerste manche en tweede in tweede manche) en gaat zodoende aan de leiding in het algemeen klassement.

De tweede manche staat rond 16.10 uur op het programma. De volgende Grand Prix wordt over twee weken in Argentinië gehouden.