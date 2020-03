Arno Kamminga heeft zaterdagavond indruk gemaakt door voor de tweede keer dit jaar het Nederlands record op de 100 meter schoolslag aan te scherpen. De Katwijker tikte in Antwerpen aan in 58,43, de derde tijd ooit gezwommen.

Tijdens de FINA Champions Swim Series in januari zette Kamminga het Nederlands record nog op 58,61. Bij de Antwerp Diamond Speedo Race was de schoolslagspecialist in de series van de 100 meter al sneller (58,52) dan twee maanden geleden in China en in de finale verbeterde hij zich nog eens met 0,09 seconde.

Met een nationale toptijd van 58,43 zit Kamminga weliswaar nog ruim boven het wereldrecord van de Brit Adam Peaty (56,88), maar hij mag zich wel de op twee na snelste zwemmer ooit noemen op de 100 meter schoolslag. Alleen Peaty en de Wit-Rus Ilya Shymanovich (58,29) klokten in het verleden snellere tijden.

De 24-jarige Kamminga toonde in Antwerpen nog maar eens aan dat hij progressie blijft boeken en komende zomer bij de Olympische Spelen in Tokio voor de medailles kan gaan. Hij dook in november 2019 bij de World Cup in Kazan pas voor de eerste keer in zijn loopbaan onder de 59 seconden.

"Bizar dit. Echt bizar", zei een verbijsterde Kamminga na zijn race. "De wedstrijd was bedoeld als trainingsprikkel. Dat het zo goed zou gaan had ik niet verwacht. We zijn op de goede weg en op de goede manier bezig. Dat is vandaag weer bevestigd."

Overigens heeft Kamminga op de 50 en 200 meter schoolslag ook het Nederlands record op zijn naam staan (korte- én langebaan). Bij de Spelen van komende zomer staan van de drie schoolslagnummers alleen de 100 en 200 meter op het programma.