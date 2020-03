Op Circuit Zandvoort is zaterdag de eerste officiële race verreden sinds de racebaan deze winter een flinke verbouwing onderging. Het circuit werd gerenoveerd voor de terugkeer van de Grand Prix van Nederland, die op 3 mei wordt gehouden.

Er verschenen meer dan zestig auto's aan de start bij de Final 4, de laatste race in het Winter Endurance Kampioenschap. (Foto: Pro Shots)

De auto's reden voor het eerst door de vernieuwde Hugenholtzbocht. (Foto: Pro Shots)

Omdat de coureurs in deze nieuwe kombocht meerdere lijnen kunnen rijden wordt de kans op inhaalacties vergroot. (Foto: Pro Shots)

Veel coureurs zochten naar grip op de nieuwe asfaltlaag. (Foto: Pro Shots)

Tom Coronel was een van de coureurs die in actie kwam op het vernieuwde circuit in de badplaats. (Foto: Pro Shots)

De eerstvolgende race in Zandvoort is de Grand Prix Formule 1 op zondag 3 mei. (Foto: Pro Shots)