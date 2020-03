LeBron James heeft de Los Angeles Lakers in de nacht van vrijdag op zaterdag naar de zege geleid op de Milwaukee Bucks in het duel dat in de Verenigde Staten werd omschreven als 'Clash of the Titans'.

Mede dankzij 37 punten van James won de koploper van de Western Conference met 113-103 van de koploper van de Eastern Conference.

Aangezien beide ploegen al zeker zijn van de play-offs, stond er vooral veel prestige op het spel. De 35-jarige James toonde voor eigen publiek maar weer eens aan dat hij in goede doen weinig hoeft onder te doen voor Giannis Antetokounmpo, de sterspeler van de Bucks.

Hij bracht de fans met nog 27 seconden in vervoering met een spectaculaire dunk, waardoor hij de avond afsloot met 37 punten, 8 rebounds en 7 assists. De 25-jarige Antetokounmpo was goed 32 punten en 12 rebounds.

De Lakers namen in het Staples Center in het derde kwart de leiding en gaven die niet meer uit handen. Het werd vooral een fysiek duel, waarin liefst 25 keer gefloten werd voor een overtreding.

Voor de thuisploeg was het de 48e zege van het seizoen. Daar staan dertien nederlagen tegenover. De Bucks zijn in de eigen divisie nog dominanter. Het was de tiende verliespartij dit jaar.