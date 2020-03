De schaatsers rijden de wereldbekerfinale in Heerenveen, de Oranjevrouwen treffen Canada en de in zwaar weer verkerende Eredivisie-koploper Ajax gaat op bezoek bij sc Heerenveen. In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar je die kunt volgen.

Schaatsers strijden om wereldbekers

De internationale schaatstop sluit het seizoen af met de wereldbekerfinale in Heerenveen. Bij de mannen maken Kai Verbij (1.000 meter), Thomas Krol (1.000 en 1.500 meter), Kjeld Nuis (1.500 meter) en Patrick Roest (lange afstanden) nog kans op een wereldbeker. Ireen Wüst (1.500 meter) is de enig overgebleven Nederlandse kanshebber bij de vrouwen.

Wanneer? De wereldbekerfinale begint zaterdag met de eerste 500 meter, de 1.000 meter, de 3.000 meter bij de vrouwen en de 5.000 meter bij de mannen. Zondag worden de tweede 500 meter, de 1.500 meter, de massastart en het nieuwe onderdeel gemengde estafette verreden.

Hoe te volgen? Alle wedstrijden zijn te volgen in de NUsport-app en er volgen natuurlijk ook verslagen op NU.nl. De wereldbekerfinale wordt uitgezonden door de NOS.

Thomas Krol maakt nog kans op twee wereldbekers. (Foto: Pro Shots)

Oranjevrouwen treffen Canada

De Oranjevrouwen spelen hun tweede wedstrijd van het Tournoi de France. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman neemt het in Calais op tegen Canada. Woensdag opende de vicewereldkampioen het oefentoernooi in Frankrijk met een gelijkspel tegen Brazilië (0-0).

Wanneer? De Oranjevrouwen beginnen zaterdag om 19.00 uur aan de wedstrijd tegen Canada.

Hoe te volgen? De wedstrijd is te volgen in een liveblog op NU.nl en wordt uitgezonden door Veronica.

De Oranjevrouwen begonnen het Tournoi de France met een gelijkspel tegen Brazilië (0-0). (Foto: Pro Shots)

Lastige wedstrijden voor Ajax, Feyenoord en PSV

In de Eredivisie heeft de traditionele top drie een lastig programma. Koploper Ajax gaat op bezoek bij sc Heerenveen, Feyenoord ontvangt Willem II en PSV speelt uit tegen FC Groningen. Nummer twee AZ ontmoet thuis ADO Den Haag.

Wanneer? Speelronde 26 is vrijdag begonnen met Fortuna Sittard-PEC Zwolle. Zaterdag volgen AZ-ADO Den Haag, FC Emmen-VVV-Venlo, Vitesse-FC Twente en sc Heerenveen-Ajax en zondag staan FC Utrecht-Sparta Rotterdam, Feyenoord-Willem II, Heracles Almelo-RKC Waalwijk en FC Groningen-PSV op het programma.

Hoe te volgen? Alle wedstrijden zijn te volgen in een liveblog op NU.nl en worden rechtstreeks uitgezonden op FOX Sports. De samenvattingen zijn zondagavond te zien bij de NOS.

NUsport Eredivisiespel Voorspel hier de uitslagen van de komende speelronde en maak kans op mooie prijzen.

Erik ten Hag hoopt na twee competitienederlagen weer eens te winnen. (Foto: Pro Shots)

Motorcrossers in actie in Valkenswaard

In de MXGP, de koningsklasse van de motorcross, wordt de tweede Grand Prix van het seizoen verreden in Valkenswaard. Onder anderen Jeffrey Herlings, die vorige week het openingsweekend in het Britse Matterley Basin won, en Glenn Coldenhoff verschijnen aan de start.

Wanneer? De races in Valkenswaard staan zondag op het programma.

Hoe te volgen? De Grand Prix is te volgen in de NUsport-app en er volgt uiteraard ook een verslag op NU.nl. De wedstrijden worden rechtstreeks uitgezonden door de NOS.

Jeffrey Herlings won vorig weekend de openingsrace in het Britse Matterley Basin. (Foto: Getty Images)