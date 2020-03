Joost Luiten heeft vrijdag in de tweede ronde van de Qatar Masters zijn toppositie behouden. De 34-jarige golfer staat nog steeds op één slag van de leiding.

Luiten liep op de nieuwe baan van de Education City Golf Club in Doha een foutloze ronde. Door drie birdies kwam hij uit op 68 slagen (3 onder par), waardoor hij halverwege het toernooi op -9 staat.

De Brit Andy Sullivan en de Spanjaard Jorge Campillo hadden voor de tweede dag op rij 66 slagen (-5) nodig en pakten met -10 de leiding in Qatar.

Luiten deelt de derde plek met de Zweden Alexander Björk en Marcus Kinhult, de Fransman Romain Langasque en de Brit Oliver Fisher.

"Ik draaide vorige week in Oman al goed mee bovenin, dus ik moet gewoon blijven doen waarmee ik bezig was. Fairways en greens raken, en dan proberen wat putts te maken", reageerde Luiten bij Golf.nl. "Dat laatste lukte vandaag niet genoeg, maar -3 zonder bogeys is geen verkeerde ronde."

Lars van Meijel steeg liefst 27 plaatsen door een uitstekende ronde van 66 (-5). De Nederlander staat gedeeld veertiende met -6. Darius van Driel had 72 slagen (+1) nodig voor zijn tweede omloop en mist met een totaal van +3 de cut.