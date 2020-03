Alle acht nieuwe stadions voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio zijn een kleine vijf maanden voor de openingsceremonie klaar.

De bouw van het Tokyo Aquatics Centre, waar het zwemmen en schoonspringen zal worden gehouden, is volgens schema eind februari afgerond, meldt het organisatiecomité vrijdag.

Het nieuwe Olympisch Stadion, waar onder meer de openings- en sluitingsceremonie en het atletiek zal plaatsvinden, was vorig jaar november al klaar.

Verder zijn er ook nieuwe stadions gebouwd voor badminton, handboogschieten, kanoën, roeien, hockey en volleybal.

In totaal zal de Spelen van Tokio gebruikmaken van 43 stadions; 8 nieuwe, 10 tijdelijke en 25 al bestaande locaties.

In het olympische zwemstadion van Tokio kunnen 15.000 toeschouwers. (Foto: Pro Shots)

Coronavirus zorgt voor versobering fakkeltocht

Het nieuws over de stadions komt het Japanse organisatiecomité en het internationaal olympisch comité (IOC) goed uit nu er door het COVID-19-virus vraagtekens zijn of de Spelen kunnen doorgaan.

De Japanse regering heeft de afgelopen dagen nogmaals benadrukt dat het grootste sportevenement gewoon op 24 juli zal beginnen. IOC-voorzitter Thomas Bach zei woensdag dat er niet eens gesproken wordt over afgelasting of uitstel.

Voorzitter Yoshiro Mori van het organisatiecomité meldde vrijdag wel dat de olympische fakkeltocht wordt aangepast vanwege het coronavirus.

Er zullen geen 140 kinderen naar Griekenland afreizen voor de officiële overhandiging van de fakkel aan Japan op 19 maart. Zij zullen een dag later ook geen rol spelen bij de aankomst in Japan. De fakkeltocht begint op 26 maart in Fukushima en zal vier maanden duren.

Er zijn momenteel meer dan duizend mensen in Japan besmet met het COVID-19-virus. De meeste besmettingen vonden plaats op het cruiseschip de Diamond Princess die begin februari in quarantaine werd geplaatst in Yokohama.

