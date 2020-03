Stephen Curry heeft vrijdag na lang blessureleed zijn rentree gemaakt bij Golden State Warriors. De sterspeler kon zijn ploeg niet voor een nederlaag behoeden tegen Toronto Raptors: 113-121.

De 31-jarige Curry stond ruim vier maanden aan de kant wegens een gebroken hand. Hij liep zijn blessure eind oktober op in een wedstrijd tegen Phoenix Suns en had een iets langer herstel nodig dan verwacht.

Bij zijn rentree tegen de Raptors was Curry, die een warm welkom kreeg, goed voor 23 punten, zeven rebounds en zeven assists. De guard liet wat fraaie staaltjes zien en deed ruim 27 minuten mee bij de wedstrijd in het Chase Center in San Francisco.

De Warriors moesten het in de afgelopen maanden niet alleen zonder Curry doen, maar ook zonder de geblesseerde sterspeler Klay Thompson, die nog altijd niet terug is. De formatie zag vorig jaar zomer met Kevin Durant een andere vedette naar Brooklyn Nets vertrekken.

De absentie van de topspelers laat zich voelen bij Golden State. De kampioen van 2015, 2017 en 2018 haalt niet het niveau van de afgelopen jaren en bezet met veertien zeges tegenover 48 nederlagen de vijftiende en laatste plek in de Western Conference.

Overigens lijkt de kans groot dat Curry komende zomer met de Verenigde Staten zijn opwachting maakt op de Olympische Spelen in Tokio. Hij werd vorige maand samen met onder anderen LeBron James opgenomen in de voorselectie.