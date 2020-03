Joost Luiten is donderdag goed begonnen aan de Qatar Masters. Na de eerste dag staat de 34-jarige Nederlander op de tweede plaats.

Luiten liep een ronde van 65 slagen. Alleen de Deen Nicolai Højgaard had minder slagen nodig (64) en staat daarmee bovenaan.

Luiten schoot uit de startblokken en produceerde op de eerste zeven holes drie birdies. Na zijn enige bogey, op de achtste hole, voegde hij daar later nog drie birdies aan toe.

De nummer 97 van de wereldranglijst sloot de dag af met zes slagen onder par. De andere Nederlanders hadden het beduidend lastiger. Lars van Meijel staat gedeeld 41e met één onder par. Darius van Driel bivakkeert met +2 in het achterveld (gedeeld 101e).

Dankzij zijn goede start heeft Luiten kans om in de voetsporen te treden van Rolf Muntz. De Nederlandse oud-golfer boekte in 2000 in Qatar zijn enige toernooizege op de Europese Tour.

Vorige week had Luiten in Oman lange tijd zicht op de eindzege. Door een slechte slotdag zakte hij echter weg naar de tiende plaats.