Robin Frijns reageert enthousiast op de mogelijke komst van een Formule E-avondrace in Eindhoven. Donderdag werd in de Brabantse stad een bid gepresenteerd om een wedstrijd in de elektrische raceklasse binnen te halen.

"Het komt op mij over als een heel sterk plan", zei Frijns na afloop van de presentatie in gesprek met NUsport. "Het heeft mij altijd al mooi geleken om een Formule E-wedstrijd voor eigen publiek te rijden. En mogelijk gaat dat nu dus echt gebeuren."

De race in Eindhoven, die in 2021 of 2022 voor het eerst moet worden gehouden, wordt mogelijk extra bijzonder omdat de wedstrijd onder kunstlicht wordt verreden. Niet eerder werd er in de Formule E een wedstrijd gehouden in het donker.

"Het zal een historisch moment zijn als de race begint", vervolgde Frijns, die op de vijftiende plaats in het kampioenschap staat. "De Formule E bestaat nu zes jaar en ontwikkelt zich in een razend tempo. Een avondrace in Eindhoven zou perfect in die ontwikkeling passen."

'Race door centrum moet mogelijk zijn'

Veruit de meeste races in de Formule E worden verreden op stratencircuits. Waar de ePrix van Eindhoven precies gehouden gaat worden is nog niet bekend, maar als het aan Frijns ligt, wordt het parcours door de binnenstad aangelegd.

"Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. In Parijs racen we ook door het centrum van de stad. Als het daar al lukt, dan zou het in Eindhoven zeker moeten lukken."

Een Formule E-race in Eindhoven zou de eerste ePrix op Nederlandse bodem zijn. De eerstvolgende wedstrijd van het huidige seizoen wordt op 4 april in de Italiaanse hoofdstad Rome verreden.