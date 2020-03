Epke Zonderland lijkt zo goed als zeker van deelname aan de Spelen in Tokio. Hidetaka Miyachi, zijn enige overgebleven concurrent op rek, staat niet op de nominatieve deelnemerslijst voor de World Cup in Bakoe en dat duidt erop dat de Japanner de strijd daadwerkelijk heeft opgegeven.

Na afloop van de eind februari door Zonderland gewonnen World Cup in Melbourne liet Miyachi verrassend weten dat hij de laatste twee World Cups laat schieten en dat zou betekenen dat de 33-jarige Fries naar de Spelen gaat.

"Ik had hier hoger moeten scoren, dat is me niet gelukt. De route via de wereldbekers is voor mij nu einde verhaal. Dus het ticket is voor Epke. Ik ga niet naar Doha en Bakoe", zei Miyachi. Daarmee leek de strijd beslist, maar Daniel Knibbeler, de coach van Zonderland, wilde nog niets van plaatsing weten.

"We willen eerst 100 procent zekerheid. Voorlopig staat Miyachi nog steeds ingeschreven voor de laatste twee wereldbekerwedstrijden", vertelde Knibbeler.

Hidetaka Miyachi, de concurrent van Epke Zonderland. (Foto: Pro Shots)

Zonderland heeft hogere score

Nu Miyachi niet is ingeschreven voor Bakoe lijkt wel zeker dat de 33-jarige Zonderland zich klaar mag maken voor zijn vierde Spelen. De olympisch kampioen van 2016 heeft nu drie World Cups gewonnen, net als Miyachi. Als beide topturners evenveel World Cup-zeges hebben, geeft de gemiddelde score van de drie beste resultaten de doorslag.

Op dit moment is Zonderland in het voordeel, want hij heeft een betere totaalscore dan zijn concurrent (44,399 om 43,966), die waarschijnlijk dus geen poging meer gaat doen om nog langszij te komen.

De World Cup in Bakoe is in het weekend van 14 en 15 maart en een week later is de World Cup van Doha. Zonderland zal, ook als Miyachi de twee World Cup overslaat, zijn eigen programma blijven volgen en dus deelnemen aan beide wedstrijden.