Eindhoven hoopt in 2021 of 2022 als eerste stad ter wereld een Formule E-avondrace te houden. De stad dient deze maand een bid in om de elektrische raceklasse naar Noord-Brabant te halen, zo werd donderdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

De race in Eindhoven zou de eerste Formule E-race ooit moeten worden die onder kunstlicht wordt verreden. De precieze locatie van het stratencircuit wordt later bekendgemaakt.

"Het zou ontzettend mooi zijn om in Eindhoven, de lichtstad, de eerste Formule E-race in het donker te laten plaatsvinden", zegt Peter-Paul Laumans, een van de initiatiefnemers, op een persconferentie. "We denken dat de plannen haalbaar zijn en zien ons bid als kansrijk."

Een Formule E-race in Eindhoven zou de eerste E-Prix op Nederlandse bodem zijn. De eerste wedstrijd in de elektrische raceklasse, die onder de vlag van autosportbond FIA valt, werd in 2014 gehouden.

Formule E-race kost tussen 10 en 20 miljoen euro

Formula-Eindhoven, de organisatie achter het bid, verwacht dat de race zo'n 10 tot 20 miljoen euro moet gaan kosten. Eindhoven heeft de intentie om de race drie seizoenen achter elkaar te organiseren. In juni laat de FIA weten of de wedstrijd aan de Formule E-kalender wordt toegevoegd.

Anders dan het Formule 1-seizoen verloopt het Formule E-seizoen over twee kalenderjaren. Het huidige seizoen begon in november vorig jaar in het Saoedische Diriyah en eindigt in juli met een race in Londen.

De Formule E is de elektrische tegenhanger van de Formule 1 en werd in 2014 opgericht. Robin Frijns en Nyck de Vries zijn de enige Nederlanders die dit seizoen uitkomen in de raceklasse.