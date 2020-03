De Iraanse topjudoka Saeid Mollaei doet komende zomer definitief onder de vlag van Mongolië mee aan de Olympische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft zijn veranderde nationaliteit dinsdagavond goedgekeurd.

De 28-jarige Mollaei ontving drie maanden geleden al zijn Mongolische paspoort, waarmee deelname aan de Spelen dichtbij was. Inmiddels is de wereldkampioen van 2018 in de klasse tot 81 kilogram al namens het land in actie gekomen.

In augustus vorig jaar werd Mollaei door de autoriteiten van Iran onder druk gezet om zich terug te trekken bij de WK in Tokio, omdat de kans groot was dat hij in de finale Sagi Muki uit Israël zou treffen. Iran erkent Israël niet als land.

Mollaei weigerde, waarop de druk alsmaar verder werd opgevoerd. De judoka besloot aan de gecompliceerde situatie een einde te maken door in de halve finales met opzet te verliezen.

De Iraanse judobond werd vanwege het conflict geschorst door de internationale judofederatie IJF. Mollaei hoopte aanvankelijk 'gewoon' namens Iran naar de Spelen te gaan, maar doet dat nu dus onder de vlag van Mongolië.