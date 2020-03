Avalon Aardoom stopt noodgedwongen en per direct met shorttrack. De pas 22-jarige Friezin kampt met gezondheidsproblemen.

Aardoom is geboren met een hartafwijking, waaraan ze op haar zestiende werd geopereerd. Ze slaagde er daarna toch in om door te breken naar de nationale top, wat haar in 2018 een plekje in de nationale selectie van bondscoach Jeroen Otter opleverde.

Het talent liep vorig seizoen een zware hersenschudding op bij een valpartij waarbij ze beide knieën in het gezicht kreeg. Uit medisch onderzoek kwam vervolgens naar voren dat ze nog steeds of opnieuw te maken heeft met een hartafwijking.

"Vreselijk balen, want mijn olympische droom is in duigen gevallen", zegt de teleurgestelde Aardoom, die ondertussen een implantaat heeft gekregen dat haar hart de komende tijd zal monitoren.

'Het gaat gewoon niet meer'

Aardoom kende een veelbelovende start van haar loopbaan. Ze werd in 2013 Nederlands kampioen bij de junioren en eindigde in 2018 mede dankzij een zege op de 1.500 meter als tweede in het algemeen klassement op de NK bij de senioren.

"Natuurlijk zou ik het liefst blijven shorttracken, maar het gaat gewoon niet meer. Het leek haalbaar om me een keer te kunnen plaatsen voor de Spelen, maar het is helaas anders gelopen", vertelt ze.

"Ik zal dit moeten verwerken en daarvoor ga ik binnenkort naar Canada. Ik zal daar werken aan mijn herstel en laat er nader onderzoek verrichten. Ik heb geen idee hoelang dit gaat duren, maar hoop vooral weer snel gezond te worden."