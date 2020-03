Anthony Joshua komt op 20 juni in actie tegen Kubrat Pulev in het Tottenham Hotspur Stadium in Londen. De wereldtitels van het zwaargewicht bij de boksbonden IBF, IBO, WBO en WBA staan daarbij op het spel.

Joshua heroverde in december zijn titels ten koste van de Amerikaan Andy Ruiz bij een gevecht in Saoedi-Arabië. De dertigjarige Brit won 23 van de 24 gevechten in zijn carrière.

De 38-jarige Pulev won 28 van de 29 gevechten in zijn loopbaan. De Bulgaar veroverde in 2011 al eens de wereldtitel zwaargewicht bij de IBF. Hij verdedigde zijn riem vijf keer met succes, voor hij in 2014 de enige nederlaag in zijn carrière leed tegen Vladimir Klitschko.

Het Tottenham Hotspur Stadium werd vorig jaar geopend en biedt plaats aan 62.000 toeschouwers.