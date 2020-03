Giovanni Caprara gaat toch niet door als bondscoach van de Nederlandse volleybalsters. De Italiaan wil meer tijd met zijn familie doorbrengen.

Caprara werd in november 2019 aangesteld als opvolger van de ontslagen Jamie Morrison. Hij kreeg de taak om Nederland begin januari via het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) naar de Spelen van komende zomer te loodsen, maar de volleybalsters werden in Apeldoorn in de halve finales uitgeschakeld.

Ondanks die teleurstelling sprak de Nederlandse volleybalbond de intentie uit om verder te gaan met Caprara - zijn contract liep na het OKT af - en de Italiaan stond zelf in eerste instantie ook open voor een langer verblijf. Daar is hij alsnog op teruggekomen.

"Gianni heeft als topcoach jarenlang onder hoge druk moeten presteren", verklaart technisch directeur Joop Alberda. "Ik heb begrip voor het feit dat hij nu meer tijd met zijn familie wenst door te brengen en daarom hebben we gezamenlijk besloten de optie in zijn contract niet te lichten."

De 57-jarige Caprara staat bekend als een van de beste volleybalcoaches ter wereld. In 2006 leidde hij Rusland naar de wereldtitel en als clubcoach won hij onder meer de Champions League (twee keer), de CEV Cup en het WK voor clubteams.

Het is nog niet bekend wie Caprara op gaat volgen. De volleybalbond moet nog op zoek naar een nieuwe bondscoach. "Het is jammer dat Gianni niet door wil, maar het nationaal team moet verder en ik ben verantwoordelijk voor de toekomst van het programma", aldus Alberda.