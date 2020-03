De Thaise overheid heeft maandag laten weten dat de MotoGP-race van 22 maart wordt afgelast of uitgesteld wegens het coronavirus. De eerste Formule 1-race van het seizoen in Australië gaat wel gewoon door.

"De MotoGP-race moet afgelast of uitgesteld worden vanwege de huidige situatie", zei plaatsvervangend premier Anutin Charnvirakul van Thailand maandag. Charnvirakul is ook minister van gezondheid en voorzitter van het organisatiecomité van de MotoGP-race.

Zondagavond werd al bekend dat de GP van Qatar, de openingsrace van het seizoen, komend weekend is afgelast. Vanwege het COVID-19-virus zijn er voor de zes Italiaanse coureurs beperkingen om naar Qatar af te reizen.

Doordat ook de race in Thailand niet door lijkt te gaan, valt de complete seizoensstart van de MotoGP in het water. De race op het circuit van Buriram zou de tweede van het jaar worden.

In Thailand zijn 43 besmettingen met het coronavirus vastgesteld en zondag eiste het virus een eerste dodelijke slachtoffer in het land. Wereldwijd zijn er meer dan drieduizend mensen overleden, van wie het merendeel in China.

Door het uitstellen van de race begint het MotoGP-seizoen op 5 april met de race op het Circuit of the Americas in Texas.

Formule 1-race van Australië kan wel doorgaan

De MotoGP-race in Thailand komt op een lange lijst van sportwedstrijden die zijn afgelast vanwege het virus. Ook onder meer de GP van China in de Formule 1 kan niet doorgaan.

De organisatie van de GP van Australië liet maandag weten dat die race op 15 maart gewoon door zal gaan. "De Formule 1 heeft ons vandaag opnieuw laten weten dat de race doorgaat zoals gepland. We kijken ernaar uit om de teams en fans te verwelkomen in Melbourne", laat de organisatie weten.