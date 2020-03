Harrie Lavreysen kijkt met een trots gevoel terug op zijn prestaties bij de WK baanwielrennen. De 22-jarige Nederlander won in Berlijn al goud op de teamsprint en de keirin en voegde daar zondag een wereldtitel op de sprint aan toe.

"Een hattrick, echt heel vet. Ik kan het zelf eigenlijk niet begrijpen", zei een euforische Lavreysen bij de NOS. "Ik ging naar Berlijn met het idee dat we op de teamsprint supersterk zouden zijn en dat ik op de sprint alles wilde geven om te winnen. Dat ik de keirin ook meeneem, daar heb ik geen woorden voor."

Op de teamsprint wist Lavreysen afgelopen woensdag samen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg goud te pakken door het wereldrecord te verpulveren en op de keirin (donderdag) reed hij eveneens overtuigend naar het goud.

Op de slotdag van de WK nam hij het in de sprintfinale op tegen maatje Hoogland, die hij in de WK-finale van vorig jaar in Polen ook al aftroefde. "Er stond veel meer druk op dan vorig jaar. Ik wilde geen fouten maken en het helemaal perfect doen", vertelde de pas 22-jarige Brabander.

Harrie Lavreysen won op de WK goud op de teamsprint, de keirin en de sprint. (Foto: Pro Shots)

'Ben al superblij dat ik naar Spelen ga'

De eerste heat van de finale verliep precies zoals hij voor ogen had. "Die rit ging helemaal perfect en in de tweede rit moest ik oppassen dat Jeffrey me niet zou verrassen. Ik wist dat hij op de laatste 500 meter vol wilde gaan, maar het gat was al veel te groot. Ik dacht: die haalt me nooit meer in. En dat gebeurde ook niet."

Door zijn ijzersterke WK is Lavreysen de grote favoriet om komende zomer bij de Olympische Spelen in Tokio meerdere gouden medailles binnen te slepen. De zesvoudig wereldkampioen verzekerde zich in februari van een olympisch ticket.

"Ik ben al superblij dat ik naar de Spelen ga, maar het doel is wel om daar goud te halen ja. Dit WK is voor mij al niet te bevatten, echt fantastisch."