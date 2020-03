De eerste MotoGP-race van het nieuwe seizoen gaat niet door, zo maakte de internationale motorsportbond FIM zondag bekend. Vanwege het COVID-19-virus zijn er voor Italiaanse coureurs beperkingen om komend weekend naar Qatar af te reizen.

Noord-Italië is zwaar getroffen door het coronavirus. Zondag werd besloten om het risicogebied in Italië uit te breiden naar heel Noord-Italië.

Dit heeft geleid tot reisbeperkingen richting Qatar voor onder andere vluchten uit Italië. Vanaf zondag worden alle reizigers die van Italië naar Doha vliegen of de afgelopen twee weken in Italië zijn geweest, rechtstreeks in quarantaine geplaatst voor minimaal twee weken.

De Italiaanse coureurs Valentino Rossi, Andrea Dovizioso en Danilo Petrucci spelen een belangrijke rol in het kampioenschap. Daarom besloot de FIM om de MotoGP-race in Qatar van de kalender te halen.

Bendsneyder wel in actie in Moto2

De race in de koningsklasse van de motorsport stond voor zondag 8 maart op het programma. De tweede race van het seizoen wordt 22 maart in Thailand verreden.

De races in de Moto2, waarin Bo Bendsneyder actief is, en de Moto3 gaan wel door. De teams en coureurs uit die klassen waren eerder deze week al in Qatar voor de driedaagse test op het Losail International Circuit.

De afgelopen periode werden meerdere sportevenementen afgelast vanwege het coronavirus. Er werd een streep gezet door onder meer de Grand Prix van China in de Formule 1, de WK shorttrack in Seoel en de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing.