Dorian van Rijsselberghe heeft zondag per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. De Texelaar nam die beslissing kort nadat hij zich bij de WK in de RS:X-klasse niet wist te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

De 31-jarige Van Rijsselberghe veroverde zowel bij de Spelen van 2012 in Londen als die van 2016 in Rio de Janeiro olympisch goud in de RS:X-klasse.

Zaterdag verloor Van Rijsselberghe de strijd met Kiran Badloe om het olympisch ticket voor de Spelen van komende zomer in Tokio. Ondanks zijn winst in de afsluitende medalrace moest hij achter Badloe, die zijn wereldtitel prolongeerde, genoegen nemen met het zilver op het WK in het Australische Sorrento.