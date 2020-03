Dorian van Rijsselberghe heeft zondag per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. De Texelaar nam die beslissing kort nadat hij zich bij de WK in de RS:X-klasse niet wist te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

De 31-jarige Van Rijsselberghe veroverde zowel bij de Spelen van 2012 in Londen als die van 2016 in Rio de Janeiro olympisch goud in de RS:X-klasse.

Zaterdag verloor Van Rijsselberghe de strijd met Kiran Badloe om het olympisch ticket voor de Spelen van komende zomer in Tokio. Ondanks zijn winst in de afsluitende medalrace moest hij achter Badloe, die zijn wereldtitel prolongeerde, genoegen nemen met het zilver op het WK in het Australische Sorrento.

Van Rijsselberghe verkiest zijn gezin in Californië boven een langere carrière als windsurfer. "Het is bijna niet te doen drie maanden van huis te zijn. Dan ben ik soms zo met het thuisfront bezig", legt hij uit bij de NOS.

"Als je die processen los gaat laten, dan ontgroei je elkaar. Een gouden medaille is me veel waard, maar geen echtscheiding", aldus de Noord-Hollander, die getrouwd is en twee dochters heeft.

Dorian van Rijsselberghe na zijn verloren strijd met Kiran Badloe om het olympisch ticket. (Foto: Ayolt Kloosterboer/NOS)

'Ik heb altijd met mijn hart gevaren'

Naast zijn twee olympische titels werd Van Rijsselberghe twee keer wereldkampioen windsurfen (2011 en 2018). Ook pakte hij driemaal zilver en twee keer brons op het WK. In 2015 veroverde hij met zilver zijn enige medaille op een EK.

De tweevoudig olympisch kampioen kijkt uit naar een toekomst zonder topsport. "Ik heb altijd met mijn hart gevaren, alleen was dat de laatste tijd een lastige opgave. Diep van binnen was de drive niet groot genoeg om op het WK de sterren van de hemel te varen."

De komende tijd blijft Van Rijsselberghe wel als trainingspartner van Badloe fungeren. "Ik ga ervoor zorgen dat ik bij Kiran de puntjes op de i kan zetten, zodat hij op de Spelen het maximale eruit kan halen", besloot hij.