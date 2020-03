Joost Luiten is er zondag bij het Oman Open niet in geslaagd om zijn zevende titel op de Europese Tour te veroveren. De Bleiswijker, die als een van de leiders aan de laatste ronde begon, eindigde als tiende.

De 34-jarige Luiten kwam in de laatste ronde uit op 75 slagen, drie boven par. Hij noteerde geen enkele birdie, maar zette daar wel een bogey en dubbele bogey tegenover.

De kopman van het Nederlandse golf zakte daardoor liefst negen plekken op de ranglijst. Dankzij een sterk optreden in de eerste drie rondes, waarin hij twee keer tot 69 slagen was gekomen en zaterdag slechts 67 slagen noteerde, had Luiten zichzelf een uitstekende uitgangspositie verschaft.

Door zijn matige slotronde slaagde Luiten er niet in om voor de tweede keer in zijn loopbaan het Oman Open te winnen. In 2018 schreef hij het toernooi al eens op zijn naam. Dat is nog altijd zijn laatste eindzege op de Europese Tour.

De Fin Sami Valimaki pakte de eindzege in Oman nadat hij in een play-off te sterk was voor de Zuid-Afrikaan Brandon Stone. De twee golfers waren na vier rondes op 275 slagen, dertien onder par uitgekomen.

Het Oman Open is een van de kleinere toernooien op de Europese Tour. De 21-jarige winnaar Valimakt verdient zo'n 250.000 euro aan prijzengeld.