Jeffrey Herlings is zondag sterk begonnen aan het MXGP-seizoen. De Nederlandse motorcrosser schreef in het Engelse Winchester de eerste manche bij de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam.

De 25-jarige Herlings pakte bij de start de leiding en gaf die positie niet meer uit handen. De Zwitser Jeremy Seewer eindigde als tweede. Mitchell Evans uit Australië completeerde het podium.

Glenn Coldenhoff eindigde achter negenvoudig wereldkampioen Tony Cairoli en de Belg Clément Desalle als zesde. De van poleposition vertrokken Tim Gajser, die vorig jaar de wereldtitel veroverde, ging twee keer onderuit en finishte als achtste. Brian Bogers kwam als zeventiende over de meet.

Herlings, die eerder deze week zijn contract bij KTM Racing verlengde tot eind 2023, kende vorig jaar een moeizaam seizoen. Door een gebroken voet kwam hij maar weinig in actie en eindigde hij als negentiende in het MXGP-kampioenschap. In 2018 veroverde hij nog knap de wereldtitel.

Zondag om 17.00 uur wordt op circuit Matterley Basin de tweede manche voor de Britse Grand Prix verreden.