De Nederlandse coureurs Nyck de Vries en Robin Frijns zijn bij de E-Prix van Marrakesh in de Formule E buiten de punten geëindigd. De zege ging naar de Portugees António Félix da Costa.

De Vries zag een fraaie klassering door zijn eigen toedoen aan zijn neus voorbij gaan. De regerend Formule 2-kampioen reed op de derde plek, toen hij een drive-through penalty kreeg. Hij had meer energie opgewekt dan was toegestaan.

De Fries viel daardoor terug en eindigde uiteindelijk als elfde. Dat was één plek boven Robin Frijns, die een kleine twee seconden na zijn landgenoot over de streep kwam.

De Portugees Félix da Costa greep de volle buit op het stratencircuit in Marokko. Hij was van poleposition vertrokken en gaf zijn leidende positie niet meer uit handen.

Hij werd op het podium vergezeld door de Duitser Maximilian Günther en regerend kampioen Jean-Éric Vergne, die zijn eerste podiumplek van het jaar boekte. Da Costa neemt in het klassement de leiding over van de Nieuw-Zeelander Mitch Evans.

De volgende E-Prix is op 4 april in Rome. De coureurs zouden aanvankelijk op 21 maart in het Chinese Sanya rijden, maar die E-Prix gaat vanwege het coronavirus niet door.