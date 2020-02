Benjamin Adegbuyi wordt op 20 juni de eerstvolgende tegenstander van Badr Hari. Dat heeft kickboksbond Glory zaterdag bekendgemaakt in Utrecht.

De 35-jarige Adegbuyi is de huidige nummer twee van de ranglijst bij de zwaargewichten. De Roemeen streed in 2015 onder anderen twee keer tegen Rico Verhoeven om de wereldtitel. Beide keren ging hij ten onder tegen de Nederlander, waarvan de laatste keer met een knock-out.

Adegbuyi traint sinds drie jaar net als Verhoeven in Zevenbergen bij Dennis Krauweel. De twee zwaargewichten sparren regelmatig samen.

Met 34 zeges en 6 nederlagen heeft Adegbuyi een flinke staat van dienst als kickbokser. Hij vocht nog nooit tegen Hari, die 106 van zijn 121 gevechten won.

Hari bij zijn opkomst voor het duel met Verhoeven. (Foto: Pro Shots)

Tweede van zes gevechten voor Hari

Hari vecht in juni in het Rotterdamse Ahoy voor het eerst sinds zijn verloren wereldtitelgevecht met Rico Verhoeven van afgelopen december. In de Arnhemse GelreDome moest de Marokkaanse Amsterdammer opgeven met een enkelblessure.

Hari (35) vocht eenmaal eerder onder de vlag van Glory in Ahoy. In maart 2018 won hij na een jurybeslissing van Hesdy Gerges, maar wegens dopinggebruik werd die partij ongeldig verklaard. Hari werd voor negentien maanden geschorst.

De 35-jarige Hari tekende vorig jaar een exclusief contract bij Glory voor zes gevechten, waarvan het duel met Adegbuyi het tweede wordt. Hij hoopt in de toekomst op een nieuw duel om de wereldtitel bij het zwaargewicht met Verhoeven.

1112 Video Bekijk het gevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari

Olympische plannen Hari werden niet concreet

Hari en Verhoeven stonden al tweemaal tegenover elkaar. Ook in 2016 moest Hari in het Duitse Oberhausen geblesseerd opgegeven, ditmaal met een kwetsuur aan de arm.

Nadat Hari in Arnhem opnieuw geblesseerd raakte, beloofde Verhoeven een derde gevecht aan zijn rivaal. Hari had in het tweede gevecht de overhand en Verhoeven kreeg twee keer acht tellen van de scheidsrechter.

Een maand na het gevecht met Verhoeven kon de in het Marokkaanse Rabat woonachtige Hari de training alweer hervatten. Boksbond NBB peilde hem om voor Nederland deel te nemen aan de Olympische Spelen, maar die plannen werden nooit concreet.

In de Central Studios in Utrecht werd zaterdag Glory 75 gehouden. Het hoofdgevecht was de wereldtitelstrijd in het vedergewicht tussen de Thaise titelverdediger Petchpanomrung Kiatmookao en de Oekraïner Serhii Adamchuk. De jury wees Kiatmookao als winnaar aan.