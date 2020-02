Joost Luiten heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan op het Oman Open. De Rotterdammer pakte dankzij een foutloze derde ronde de gedeelde koppositie in het algemeen klassement.

Luiten noteerde vijf birdies en geen enkele bogey, waardoor hij uitkwam op 65 slagen (vijf onder het baangemiddelde) en vier plaatsen steeg in de rangschikking.

De kopman van het Nederlandse golf verbeterde zich zodoende ten opzichte van de eerste twee rondes. Hij had in de eerste twee rondes op donderdag en vrijdag beide keren 69 slagen nodig.

Luiten gaat met nog één ronde te gaan op zondag samen met de Zuid-Afrikaan Brandon Stone, de Deen Rasmus Højgaard, de Engelsman Callum Shinkwin en de Finnen Mikko Korhonen en Sami Valimaki aan kop met allen -11.

De huidige nummer 102 van de wereld blijft daardoor in de race om het Oman Open voor de tweede keer te winnen, nadat hij al eens de beste was in 2018. Dat is nog altijd zijn laatste eindzege op de Europese Tour.

Het Oman Open is een van de kleinere toernooien op de Europese Tour. De winnaar op de baan van Al Mouj Golf verdient zo'n 250.000 euro aan prijzengeld.