Kimberley Bos is zaterdag als vijftiende geëindigd bij het WK skeleton in Duitsland. De 26-jarige Nederlandse verbeterde zich licht op de slotdag in Altenberg.

Bos kwam in haar derde en vierde run tot de elfde en veertiende tijd, wat haar een vijftiende plek overall opleverde. Vrijdag stond ze zestiende na de openingsdag bij haar vierde WK-deelname.

De wereldtitel was voor de Duitse Tina Hermann dankzij een overwinning in de laatste run. Marina Gilardoni gaf het goud uit handen met een zevende plek en moest genoegen nemen met zilver. Het brons was voor de Oostenrijkse Janine Flock.

Eerder deze maand kwam Bos bij het EK in Letland eveneens niet in de buurt van de medailles. De Gelderse eindigde bij haar vierde deelname aan het Europese eindtoernooi op de negende plek.

Bij het EK was Bos, achtste op de Winterspelen van 2018, net terug van een spierblessure en nog niet helemaal fit. "Over twee weken op het WK kan ik weer 100 procent starten", zei ze toen.