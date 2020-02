Dorian van Rijsselberghe neemt zijn nederlaag in de strijd om deelname aan de Olympische Spelen in Tokio sportief op. De tweevoudig olympisch kampioen moest het enige Nederlandse ticket zaterdag aan Kiran Badloe laten.

Bij de slotrace van het WK RS:X hield Badloe met een vijfde plek nét genoeg marge om de wereldtitel en het olympische startbewijs te pakken. Van Rijsselberghe moest genoegen nemen met WK-zilver.

"Ik heb een prachtige medalrace gevaren en ben superblij dat ik dit WK daarmee af heb kunnen afsluiten. Voor zover ik het hier nog in de hand had, kon het niet mooier. Ik heb gedaan wat ik moest doen in die laatste race, maar Kiran heeft genoeg gedaan om hier te winnen", aldus Van Rijsselberghe.

"Ik ben nu vooral trots. We hebben drie prachtige jaren mogen opbouwen naar dit moment. Dat het kwartje dan nu zijn kant op valt, is jammer voor mij. Maar ik ben blij met de twee titels die ik in mijn carrière heb kunnen bemachtigen en dat Kiran het nu op mag pakken, dat is hartstikke goed."

'Het is tijd dat papa weer thuis komt'

Van Rijsselberghe, die in 2012 en 2016 de olympische titel pakte, traint al jaren met Badloe. De Nederlanders zijn vrienden en zeiden elkaar in aanloop naar het WK al alles te gunnen. Van Rijsselberghe kende een stroeve start van het allesbepalende toernooi.

"Als ik vaar zoals ik de laatste drie races heb gevaren, dan had ik kunnen winnen, maar dat heb ik niet gedaan. Dus nu lekker naar huis, naar vrouw en kinderen. Hoofd leegmaken en dan verder kijken. Het is nu eerst tijd dat papa weer thuis komt", aldus de Texelaar.

Aaron McIntosh, de Nieuw-Zeelandse coach van de twee: "Ik ben hoe dan ook blij, deze mannen zijn voor mij als broers, vrienden en collega's tegelijk. We komen van ver en de afgelopen jaren waren een hell of a journey. En de eindbestemming is niet ver weg meer. Het is prachtig."