Windsurfster Lilian de Geus heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de wereldtitel in de RS:X-klasse heroverd. De Nederlandse hield in de afsluitende medalrace genoeg marge ten opzichte van de concurrentie.

De Geus was vóór de afsluitende race in het Australische Sorrento al zeker van een medaille en met een vierde plek verzekerde ze zich van goud. In 2018 werd ze ook al wereldkampioene en vorig jaar moest ze genoegen nemen met brons.

De 28-jarige De Geus maakte in de slotrace een paar kleine foutjes en was niet topfit, maar tot haar blijdschap slaagde ze erin concurrentes Charline Picon uit Frankrijk en Noy Drihan uit Israël af te troeven.

"Ik voelde me vermoeid, zeker tijdens de medalrace", zegt ze. "We hebben veel harde wind gehad deze week en dat merkte ik nu ook wel, maar uiteindelijk heb ik het gewoon vol kunnen houden tot het einde en kan ik mooi met de wereldtitel naar huis."

Bij de mannen ging de wereldtitel in de RS:X-klasse naar Kiran Badloe, die daarmee zijn trainingsmaatje en tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe aftroefde in de strijd om deelname aan de Spelen. De Geus was al zeker van Tokio.