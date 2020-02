Windsurfer Kiran Badloe heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn wereldtitel in de RS:X-klasse geprolongeerd. Daarmee legde hij niet alleen beslag op het goud in het Australische Sorrento, maar ook op het enige Nederlandse olympische ticket. Dorian van Rijsselberghe kan zijn titel daardoor niet verdedigen bij de Spelen van komende zomer in Tokio.

Van Rijsselberghe kreeg eerder op de WK met pech te maken, toen zijn vin verwikkeld raakte in zeewier. Hij herstelde zich en wist aansluiting te vinden met de top van het klassement, maar had kwalificatie voor de Olympische Spelen al niet meer in eigen hand: daarvoor moest Badloe een grote fout begaan en meer dan vier plaatsen toegeven.

Dat gebeurde nog bijna, want in de race om de medailles kwam Van Rijsselberghe als eerste over de streep en Badloe als vijfde. Dat bleek voor de 25-jarige Flevolander dus net voldoende om zijn zes jaar oudere trainingspartner achter hem te houden in het klassement.

Het tweetal reist al jaren samen de wereld over en heeft dezelfde Nieuw-Zeelandse coach, Aaron McIntosh. Dat een van hen niet naar de Olympische Spelen mag, leidt niet tot onderlinge wrijving. "We hebben er vrede mee dat Nederland maar één windsurfer mag afvaardigen."