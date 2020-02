De gehele top vier in de Eredivisie (Ajax, AZ, Feyenoord en PSV) speelt tegen elkaar in de 25e speelronde, terwijl de Nederlandse toppers in het baanwielrennen en schaatsen jagen op wereldtitels. In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar je die kunt volgen.

'Super Sunday' in Eredivisie

De titelstrijd in de Eredivisie kan nog uitermate spannend worden. Met Ajax-AZ komen de koploper en de eerste achtervolger tegen elkaar in actie, terwijl PSV-Feyenoord een duel is tussen de nummers vier en drie op de ranglijst.

Wanneer? Willem II won vrijdag al met 3-1 van FC Groningen. Zaterdagavond staan ADO Den Haag-Heracles Almelo, VVV-Venlo-Fortuna Sittard, PEC Zwolle-Vitesse en FC Twente-sc Heerenveen op het programma. Op zondag is RKC Waalwijk-FC Utrecht het voorgerecht voor PSV-Feyenoord, gevolgd door Sparta Rotterdam-FC Emmen en Ajax-AZ als heerlijk toetje.

Hoe te volgen? Alle wedstrijden zijn te volgen in een liveblog op NU.nl en worden rechtstreeks uitgezonden op FOX Sports. De samenvattingen zijn zondagavond te zien bij de NOS.

Neemt Ajax revanche voor de Europese uitschakeling tegen Getafe én de eerdere uitnederlaag tegen AZ? (Foto: Pro Shots)

Sprinters en allrounders strijden om WK-medailles

Een Nederlandse wereldtitel sprint lijkt er dit jaar niet in te zitten, gezien de grote achterstand van zowel de mannen als de vrouwen na de eerste dag vrijdag. Kans op eremetaal is er echter nog wel in Hamar, vooral bij de vrouwen. Bij de allrounders heeft Nederland bij zowel de mannen (Patrick Roest) als vrouwen (Ireen Wüst) de topfavoriet in de gelederen.

Wanneer? Zaterdag werken zowel de mannen als de vrouwen op het WK sprint hun tweede 500 en 1.000 meter af. De allrounders beginnen hun toernooi met de 500 meter, 3.000 meter (vrouwen) en 5.000 meter (mannen). Op zondag sluiten de allrounders af met de 1.500 meter, 5.000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen)

Hoe te volgen? Zowel het WK allround als het WK sprint is te volgen via een liveblog op NU.nl en wordt rechtstreeks uitgezonden door de NOS.

De Nederlandse sprintvrouwen, onder wie Jorien ter Mors, gaan proberen het podium te halen in Hamar. (Foto: Pro Shots)

Baanwielrenners jagen verder op WK-goud

De laatste twee dagen van de WK baanwielrennen bieden nog veel kansen op Nederlandse wereldtitels, boven op de drie gouden medailles die de Nederlandse mannen en vrouwen al behaalden in de Duitse hoofdstad.

Wanneer? Zaterdag worden de medailles verdeeld voor de onderdelen tijdrit, koppelkoers en achtervolging voor de vrouwen en puntenkoers en omnium voor de mannen. Zondag staan de finales van de puntenkoers en keirin op het programma voor de vrouwen en werken de mannen de sprint en de koppelkoers af.

Hoe te volgen? Alle uitslagen zijn te vinden in de NUsport-app, terwijl de NOS een livestream op de site heeft. Uiteraard verschijnen de verslagen ook op NU.nl.

Sam Ligtlee pakte vrijdag verrassend de wereldtitel op het onderdeel tijdrit. (Foto: Pro Shots)

Eerste voorjaarsklassiekers voor wielrenners

Het voorjaar in de wielerwereld start traditiegetrouw met de semiklassiekers Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Mathieu van der Poel is ziek, maar er staan nog genoeg toppers aan de start die zich willen voorbereiden op de aankomende monumenten.

Wanneer? Omloop Het Nieuwsblad wordt zaterdag verreden, een dag later gevolgd door Kuurne-Brussel-Kuurne. Op allebei de dagen stappen de renners vroeg in de middag op de fiets, waarna de finish rond 17.00 uur wordt verwacht.

Hoe te volgen? Beide koersen worden uitgebreid gevolgd in de NUsport-app en na afloop zijn de verslagen te lezen op NU.nl. De echte liefhebber kan bij Eurosport of het Belgische Sporza terecht voor livebeelden.

Dylan Groenewegen won in 2018 Kuurne-Brussel-Kuurne. Krijgt hij dit jaar een Nederlandse opvolger? (Foto: Getty Images)

Competitiekrakers in Italië en Spanje

Naast de Eredivisie staan er ook in de buitenlandse competities de nodige topwedstrijden op het programma. Zo ontvangt koploper Juventus nummer drie Internazionale in de Serie A en is ook 'El Clásico' in La Liga tussen koploper Real Madrid en nummer twee FC Barcelona een cruciaal treffen in de titelstrijd.

Wanneer? Met name zondag komt de voetballiefhebber aan zijn trekken. Dan staan onder meer Juventus-Internazionale (20.45 uur) en Real Madrid-FC Barcelona (21.00 uur) op het programma.

Hoe te volgen? Voor al het buitenlandse voetbal, met name de toppers, is veel aandacht in de NUsport-app. Na afloop zijn er uitgebreide verslagen te lezen op NU.nl. Ziggo zendt alle toppers in de Premier League, Serie A en La Liga live uit.

Nemen Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt met Juventus meer afstand aan kop van de Serie A? (Foto: Pro Shots)