Het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) voor de waterpolosters is verplaatst naar mei, maakt de internationale zwembond FINA vrijdag bekend. De bond meldde eerder al dat het toernooi voorlopig was geschrapt vanwege de zorgen om het coronavirus.

Het toernooi zou aanvankelijk van 8 tot en met 15 maart worden gehouden in Triëst, maar woensdag besloot de bond om dat toernooi te schrappen. Triëst ligt in een gebied waar mensen besmet zijn met het COVID-19-virus.

De FINA heeft vrijdag besloten dat het OKT nu van 17 tot en met 24 mei wordt gehouden. Op 20 april wordt gekeken of de omstandigheden het toelaten om in Triëst te spelen. Anders wordt uitgeweken naar een andere locatie.

Ook de Nederlandse ploeg van bondscoach Arno Havenga doet mee aan het toernooi. De ploeg zit in een groep met Italië, Frankrijk, Slowakije en een nog nader te bepalen land uit Azië. Een plek in de finale is voldoende om naar Tokio te mogen.

Het OKT van de mannen staat van 22 tot en met 29 maart op het programma in Rotterdam. Over dat toernooi zijn nog geen uitlatingen gedaan. Nederland zit met Rusland, Duitsland, Kroatië, Argentinië en een land uit Azië of Roemenië in de groep. In Rotterdam staan drie tickets op het spel.