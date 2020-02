Het WK handbal voor vrouwen wordt in 2025 in Nederland en Duitsland gehouden, zo heeft de internationale handbalfederatie IHF vrijdag besloten. Het wordt de derde keer in de geschiedenis dat Nederland het evenement mag organiseren.

In september werd al bekend dat Nederland en Duitsland een gezamenlijk bid zouden indienen. Dat bid werd vrijdag gepresenteerd tijdens een vergadering van de IHF in Caïro, waar het WK direct aan de twee landen werd toegewezen.

De voorrondes, de hoofdronde en het finaleweekend worden allemaal in Nederland afgewerkt. Het is nog niet bekend welke steden wedstrijden mogen organiseren, al lijken Rotterdam en Eindhoven op dit moment de belangrijkste kandidaten.

Nederland en Duitsland zijn als gastlanden automatisch gekwalificeerd voor het toernooi. Er zullen in totaal 32 landen deelnemer.

Nederland organiseerde WK tweemaal eerder

Nederland was eerder in 1971 en 1986 gastheer van het WK handbal voor vrouwen. Duitsland mocht het mondiale toernooi in 2017 nog organiseren en fungeerde in 1965 en 1997 eveneens als gastheer.

"Wij zijn ontzettend trots dat we in 2025 samen met Duitsland het WK gaan organiseren. We kunnen straks drie weken lang de handbalsport aan heel Nederland presenteren en gaan nu samen verder met het realiseren van dit handbalfeest", zegt voorzitter Tjark de Lange van het Nederlands Handbal Verbond (NHV).

De toewijzing van het WK 2025 komt twee maanden nadat de Nederlandse handbalsters zich voor de eerste keer in de historie tot wereldkampioen kroonden. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade won in december de finale van Spanje. Oranje eindigde ook op de WK's van 2015 (zilver) en 2017 (brons) op het podium.

In 2021 wordt het WK voor vrouwen in Spanje gehouden. Twee jaar later fungeren Denemarken, Noorwegen en Zweden als gastlanden.