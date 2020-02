Drievoudig olympisch zwemkampioen Sun Yang is voor acht jaar geschorst, omdat hij in september 2018 een dopingtest vernietigde. Het internationaal sporttribunaal CAS stelde de 28-jarige Chinees vrijdag in het ongelijk.

Dopingcontroleurs brachten anderhalf jaar geleden een bezoek aan het huis van Sun om een test af te nemen, maar de officials konden zich niet identificeren. Sun wilde daarom niet meer meewerken. Naar verluidt sloeg hij de buisjes met zijn bloed vervolgens stuk met een hamer, al heeft hij dat zelf altijd ontkend.

Zwembond FINA sprak Sun in januari 2019 vrij in deze zaak, maar het mondiale antidopingbureau WADA ging in beroep bij het CAS. Het sporttribunaal kiest de kant van het WADA, waardoor Sun de komende acht jaar geen wedstrijden mag zwemmen. Hij gaat nog wel in beroep tegen de uitspraak.

"De atleet in kwestie heeft geen goede verklaring kunnen geven voor het vernietigen van zijn bloedstalen", zegt het CAS in een verklaring. "Het is één ding om de identiteit van de controleurs in twijfel te trekken, maar het is heel iets anders om ondanks herhaaldelijke waarschuwingen monsters te vernietigen."

De schorsing is extra lang omdat Sun in 2014 al eens drie maanden werd geschorst voor het gebruiken van het verboden middel trimetazidine. Hij is sindsdien omstreden in de zwemwereld. Zo weigerden Mack Horton en Duncan Scott bij de WK zwemmen van vorige zomer het podium met hem te delen.

De 28-jarige Sun domineert al jaren op de 200, 400 en 800 meter vrije slag. Hij heeft elf wereldtitels op zijn naam staan en pakte in zijn carrière zes olympische medailles. Door zijn schorsing kan hij logischerwijs niet meedoen aan de Spelen van komende zomer en lijkt zijn carrière voorbij.