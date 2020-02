Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn contract bij KTM Racing verlengd tot eind 2023. De wereldkampioen van 2018 begint komend weekend aan het nieuwe seizoen.

"Ik ben superblij dat ik bekend kan maken dat mijn contract bij Red Bull en KTM verlengd is van 2021 tot 2023", schrijft Herlings vrijdag op Instagram. De 25-jarige Brabander rijdt al meer dan tien jaar bij het Oostenrijkse team.

"We hebben elkaar door dik en dun gesteund en hebben samen gewonnen en verloren. Het zijn sinds 2009 twaalf geweldige jaren geweest en hopelijk komen er voor deze oranje familie nog mooie jaren met overwinningen aan", aldus Herlings.

Herlings werd twee jaar geleden wereldkampioen, nadat hij een jaar eerder bij zijn debuutseizoen al als tweede eindigde in het klassement.

Vorig jaar kwam hij door een gebroken enkel en een gebroken voet maar weinig in actie. Samen met Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen won hij wel de prestigieuze Motocross of Nations in Assen.

Vanwege zijn blessure overwoog Herlings vorig jaar om in de Verenigde Staten te gaan crossen. Vanwege zijn nieuwe contract is die overstap voorlopig van de baan.

Het bericht waarin Jeffrey Herlings het nieuws van zijn contractverlenging bekendmaakt. (Beeld: Instagram)

Nieuw seizoen begint dit weekend in Groot-Brittannië

Herlings sluit zijn bericht af met "Bedankt voor het vertrouwen. Laten we nu gaan racen." Het nieuwe seizoen in de MXGP begint komend weekend met de GP van Groot-Brittannië.

Een week later staat in Valkenswaard de GP van Nederland op het programma. Het seizoen telt twintig crosses en eindigt in september.