Kiran Badloe heeft de wereldtitel in de RS:X-klasse en daarmee het ticket voor de Olympische Spelen voor het grijpen. Hij moet zaterdag in de medalrace bij de eerste vijf eindigen om vriend en concurrent Dorian van Rijsselberghe af te troeven.

Op de voorlaatste wedstrijddag in het Australische Sorrento zag Badloe zijn voorsprong op Van Rijsselberghe wel slinken. De leider in het klassement werd in de drie races van vrijdag vierde, dertiende en derde, terwijl Van Rijsselberghe achtereenvolgens als veertiende, eerste en tweede eindigde.

De voorsprong van Badloe bedraagt nu tien punten. De resultaten in de medalrace tellen dubbel voor het klassement, waardoor Badloe zaterdag aan een topvijfnotering genoeg heeft om voor de tweede keer wereldkampioen te worden en zijn debuut te maken op de Olympische Spelen.

Nederland mag slechts één windsurfer afvaardigen in Tokio, waardoor Van Rijsselberghe en Badloe samen afspraken om de resultaten van de laatste drie wereldkampioenschappen leidend te laten zijn. Na de WK's van 2018 (goud Van Rijsselberghe) en 2019 (goud Badloe) stond het gelijk.

Tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe geeft de moed nog niet op. "We gaan nog één keer alles uit de kast trekken en dan zien we wel waar het schip strandt. Ik heb er zin in. Ik had niet de geweldigste week van de wereld, maar desondanks ben ik wel supertrots op die 'lange' (Badloe, red.)."